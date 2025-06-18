الإفراج عن قائمة أعضاء اللجنة الوطنية للطعون..والبروفيسور عمارنة يوجه هذه الرسالة

أفرجت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن قائمة أعضاء اللجنة الوطنية للطعون التي تضم أعضاء من الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بنسبة 100 بالمائة.

وفي هذا الصدد نشرت الاتحادية بيانا على منصة فايسبوك جاء فيه “بعد صدور القرار رقم 582 المؤرخ في 11 جوان 2025 المتضمن تجديد تشكيلة لجنة الطعن المختصة إزاء أسلاك الأساتذة الباحثين والأساتذة الباحثين الاستشفائيين الجامعيين والباحثين الدائمين لدى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وبعد فوز الاتحادية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي بجميع مقاعد هذه اللجنة المهمة والرفيعة. فإن هذه النتيجة تترجم التمثيل النقابي الحقيقي والواضح للاتحادية وانتشارها الواسع على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي. والقوة التي تتمتع بها ومصداقيتها لدى الأساتذة الباحثين والباحثين الدائمين والتفافهم حولها”.

هذا، وهنأ البروفيسور مسعود عمارنة، أسرة الاتحادية، والاتحاد العام للعمال الجزائريين بصفة عامة، وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي.

القائمة :

- يرقي حسين الفرع النقابي جامعة المدية

– مسايل السعدي الفرع النقابي جامعة سطيف 2

– زحوط اسماعيل الفرع النقابي جامعة الجلفة

– هبري ناصر الفرع النقابي جامعة أم البواقي

– ميدون سيساني الفرع النقابي جامعة تيارت

– عيادي عبد المالك الفرع النقابي جامعة الجزائر 2

– زاوي رفيق الفرع النقابي جامعة برج بوعريرج

الاحتياط/

– منوش جمال الفرع النقابي جامعة ورقلة

– رضا شريف الفرع النقابي جامعة الجزائر 2

– ياسر مرزوق الفرع النقابي لأساتذة المركز ج ميلة