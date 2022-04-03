قناة النهار الإفراط في الأكل غير الصحي يدخل بعض المواطنين الإستعجالات في رمضان بقلم قناة النهار نشر في 03 أفريل 2022 - 10:02 مجتمع شارك غرِّد أرسل 41 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/lETqR اقرأ أيضا بجاية : جثـمان الشـهيد رضا إيخلف يوارى الثرى بمسقط رأسه بقرية آيت سعادة قناة النهار 22 مارس دراما مشوقة وأحداث مفاجئة في مسلسل بنت البلاد الموسم 2.. حصريا على النهار قريبا في رمضان 🌙 😍 قناة النهار 25 مارس كونك خفيف 2 / عماد من بلعباس كان شاطر وخفيف دار لافار وربح معانا 5000 دج قناة النهار 02 أفريل السعيد: نهار بابا حاوزني من باب دارو ديسيديت نولي ميلياردير ونعاون الناس ونرفد يما وخاوتي قناة النهار 25 مارس "خضار الرحمة يصنع الحدث بسوق تاجموت بالأغواط.."كلش بخمس آلاف ولي معندوش يدي باطل قناة النهار 13 مارس شالنج سبيسيال" مع بلال في برنامج زعما تسلكها..قريبا في رمضان" قناة النهار 28 مارس في ظلام الليل/مشاهد تمـ ـزّق القلب..جمال عايش برّى و15 سنة ماشافش باباه لقيناه مريض بنقص التغذية !! قناة النهار 02 أفريل النعامة: العثور على العائلة التائهة وسط الصحراء قناة النهار 25 مارس "النهار تستضيف الشخصية الكوميدية المبدعة "الزرقة بنت بلقاسم قناة النهار 19 مارس البيض: لحظة العثور على الطفل أيوب ذو 5 سنوات صباح اليوم وسط فرحة كبيرة قناة النهار 16 مارس