 الإفراط في “الزلابية”و”قلب اللوز” تشكل خطورة على الصحة في رمضان

يعكف الكثير من الجزائريين خلال الشهر الفضيل على إستهلاك العديد من الحلويات على غرار الزلابية وقلب اللوز.

فهذه الحلويات التي تتعدد من حيث النوع والشكل والمذاق تعتبر من أهم الحلويات التي لها طعم ونكهة ويشتريها الصائم مرغما.

تناول هذه الأنواع من الحلويات يرتبط بشعور حاجة الصائم للسكر في الدم بعد صيام يوم شاق وكامل يمتد لساعات.

إلا أن حلويات رمضان،سواء كانت مقلية بالزيت أو السمن،فهي سبب مباشر لزيادة الوزن وهي تزيد من مخاطر الإصابة ببعض الأمراض.

ولعل من أبرزها داء السكري،كما أنها تزيد من خطر الإصابة بمرض القلب والشرايين وكذا رفع معدلات الكوليسترول في الدم.

فضلا أنها تحتوي على كمية من الدهون والزيوت فهي تزيد من صعوبة الهضم،لذا ينصح تناولها ساعتين بعد الإفطار على الأقل.

وينبه المختصون في التغذية من خطورة تناول الحلويات الرمضانية بكثرة لأنها غنية بالسعرات الحرارية.

في حين تحتوي الفاكهة على كميات قليلة من السعرات الحرارية التي يمكن تناولها خلال شهر رمضان كاملا.