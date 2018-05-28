الإفراط في تناول اللحوم يضاعف من خطر التُخمة وزيادة الوزن

دوما وفي شهر رمضان الكريم، وعلى غير العادة لا تخلو موائد إفطار الصائم في الوجبات التي يتناولها من مادة اللحوم.

فهي تطهى في مختلف الأطعمة والأطباق المقدمة كونها مادة دسمة وترفع من نسبة الطاقة للجسد البشري بعد صيام يوم شاق.

لكن الإستهلاك المفرط لللحوم بمختلف أنواعها لحم بقر وأغنام يمكن له أن يسبب مشكلة صحية كالشعور بالتخمة أو زيادة الوزن.

كذلك كون المعدة لا تكون مهيأة لإستقبال الأطعمة الدسمة بعد صيام أكثر من 10 ساعات كاملة.

فاللحوم وبمختلف أنواعها تزوّد الجسم بالأحماض الأمينية التي توجد في اللحوم الحمراء وفقط.

تعتبر من المصادر الغنية بالمعادن مثل الحديد والزنك ومجموعة فيتامين ب.

تساعد على زيادة إفراز الغدة الدرقية مما يزيد النشاط الحيوي والحركي للفرد البشري.

توفر كمية كبيرة من من البروتين المفيد للجسم لتحسين الصحة العامة وبناء أنسجة الجسم،وكذا إحتوائها على أجسام مضادة حماية للجهاز المناعي.

وبناءا على كل ماسبق،إلا أن أضرار اللحوم وبمختلف أنواعها ترفع من الضغط الدموي وتؤدي الى دهون الدم والكولسترول

وهو ما يؤثر على الشرايين ،إضافة الى أنها تزيد من تكوين حصوات المرارة وتضخم البروستات.