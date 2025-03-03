الإفطار على التمر والماء.. ما لا يعرفه الجزائريون

نشرت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك APOCE منشوراً، عبر صفحتها على فيسبوك، حول الإفطار على التمر والماء خلال شهر رمضان.

وأوضحت “حماية المستهلك” أن الإفطار على التمر والماء ليس مجرد سنّة نبوية، بل له عدة حِكم وفوائد من الناحية الصحية، الاجتماعية، والروحية.

ويعدُّ هذا الإفطار وجبة خفيفة قبل استكمال الطعام، كما أنه في متناول الجميع.

وعدّدت “حماية المستهلك” فوائد الإفطار على التمر والماء، منها أن التمر غنيّ بالسكريات الطبيعية (الجلوكوز والفركتوز). ما يجعله مثالياً لتعويض الطاقة بعد ساعات طويلة من الصيام.

وتابع المنشور أن التمر لا يرهق المعدة بعد ساعات من الصيام، فهو خفيف ويساعد على تحفيز إفراز العصارات الهاضمة.

بينما الماء يعوّض السوائل المفقودة خلال الصيام، ما يمنع الجفاف ويهيّئ الجهاز الهضمي لاستقبال الطعام.

ومن الجانب الشرعي فإن الإفطار على التمر والماء سنة نبوية، ما يعزّز روح الاتباع والمحبة، وكذا الاقتداء بالسنّة النبوية.