الإقامات الجامعية.. غرف عائمة ووضعية مزرية يعيشها الطلبة

نظم الطلبة الذين يقطنون في الإقامات الجامعية، وقفة احتجاجية، في مختلف مناطق الجزائر العاصمة، بسبب واقع الخدمات التي يقدمونها لهم. كما يعاني الطلبة، يوميا في الايواء و الاطعام والنقل، اين ينامون في غرف يغمرها المياه وتنقصها التدفئة.

ومن جهته، يقول يعقوب بوحركات رئيس فرع جامعة الجزائر3 بالمنظمة الوطنية للطلبة الجزائريين “نحن نعاني من نقص التدفئة والاطعام”. كما أضاف طالب جامعي، “عندما تجد الدود في طعام الإقامات الجامعية لا يمكن إضافة شيء”.

ومن جانبه، أشار محمد زكري غفار عضو بالمكتب الولائي بالمنطقة الوطنية للطلبة الجزائريين، إلى أن ” الطالب ينام بغرفة والماء يتدفق”. مضيفا ” وضعية المراحيض كارثية في معظم الإقامات الجامعية بالجزائر العاصمة والنقل كارثي بأتم معنى الكلمة”. كما قال علاء الدين مزاري، عضو بالمكتب الولائي بالمنظمة، إن “كيف يستطيع الطالب الجزائري أن يدرس والكهرباء لا يوجد في غرفته”.

للإشارة، تلقى الديوان الوطني للخدمات الجامعية عدة مراسلات بشأن الوضعية المزرية. كما برمج على إثرها عدة عمليات ترميمات للعديد من الاقامات الجامعية قبل بداية السنة إلا أن البعض منها شهدت تأخرا.

وردّا على احتجاجات الطلبة، صرح المدير المركزي بالديوان الوطني للخدمات الجامعية، عبد المجيد عمور، للنهار “عندنا نقائص وصعوبات بتسيير المرافق”. كما أشار المتحدث إلى أن “الطلبة طرحوا انشغالات على غرار تسرّب المياه ونوعية الإطعام غير لائقة”.

وأضاف المتحدث، أن “الديوان برمج بعض الترميمات، التي تأخرت نوعا ما وهي على عاتق الولاة”. كما أشار إلى أن هذه الانشغالات موضوعية وتم مراسلة الجهات المعنية لمعالجة النقائص.

وللذكر، يعيش الطلبة وضع كارثي في الاقامات، رغم أن بداية السنة عرفت إقالة 5 مدراء إقامات. إلّا أن الوضع لا يزال على حاله.

بن زيان: سنتخذ الاجراءات اللازمة لتهيئة الاقامات الجامعية المتدهورة

وكان وزير التعليم العالي قد قال سابقا، أن مصالح دائرته الوزارية عازمة على اتخاذ الاجراءات اللازمة في حق الاقامات الجامعية المهترئة. وأضاف ذات المتحدث أن القطاع عازم على اتخاذ التدابير العاجلة خاصة بالنسبة للاقامات التي تقع في العاصمة، أن تم اتخاذ قرار غلق الاقامات المهترئة.

بالموازاة مع ذلك أعلن وزير التعليم العالي عن تسلم 11 ألف سرير بسيدي عبد الله، بالموازاة مع ذلك سيتم انشاء فضاء للتنافس بين الجامعات. كما دعا الوزير كل مديري المؤسسات إلى ضمان تحقيق تعليم نوعي وذو جودة، وعدم التهاون في احترام البروتوكول الصحي خاصة ونحن مقبلين على مسابقة الدكتوراة هذه الايام.

وشدد الوزير على منع الدخول غير المقيمين لضمان سلامة الطلبة مع تحسين جودة الخدمات داخل ومابين الولايات توفير كل الظروف المعيشية الملائمة للطالب.

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