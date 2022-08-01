قناة النهار الإقامة الجامعية بزموري تفتح أبوابها لإستقبال السياح بقلم قناة النهار نشر في 01 أوت 2022 - 12:33 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 18 0 الإقامة الجامعية بزموري تفتح أبوابها لإستقبال السياح إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/XKeRe اقرأ أيضا " ! سبقاق : توقعنا تحقيق 42 ميدالية في وهران..."قالولنا نتوما مهابل حطو رجليكم في الأرض قناة النهار 26 جويلية وزير الصحة: عمال تحصلوا على منحة كوفيد و"عمرو لا خدمها ويزيد يعيط" قناة النهار 19 جويلية تلاميذ بالوادي يبادرون بتكريم أستاذهم بعد فراق نصف قرن قناة النهار 23 جويلية الباهية..وجهة سياحية لدى الكثير من العائلات من مختلف ولايات الوطن قناة النهار 28 جويلية منطقة جزائرية ضمن المناطق الأكثر حرا في العالم قناة النهار 30 جويلية صريح جدا: ما هو الخط الأحمر عند الجزائريين ؟ قناة النهار 27 جويلية جيجل : لغدير كحلة..منطقة تسحر زوارها بجمالها الطبيعي قناة النهار 16 جويلية تساؤلات: الجزائر توقع مذكرة تفاهم للشروع في إنجاز أنبوب الغاز العابر للصحراء قناة النهار 28 جويلية صريح جدا: هذه هي التخصصات المتاحة للناجحين في شهادة البكالوريا بمعدل 09.50 قناة النهار 26 جويلية أجواء صيفية حارة.. طقس الأربعاء 27 جويلية 2022 قناة النهار 27 جويلية