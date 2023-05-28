الإقامة الجامعية حمون فاطمة بالقليعة تطلق ستة منصات رقمية

أشرف مدير الإقامة الجامعية حمون فاطمة بالقليعة ، على وضع حيز الخدمة 6 منصات رقمية لتسهيل الحياة الطلابية بالحي الجامعي وكذا تطبيقا لتوصيات مسؤولي القطاع لرقمنة القطاع و عصرنة الشق الخدماتي .

وقال مدير الاقامة الجامعية مراد الزين في تصريح لـ ” النهار اونلاين ” بمناسبة إطلاق المنصات الست ( residence KOLEA) ، أن هذه الخطوة تأتي من أجل تبني المخطط الرئيسي لرقمنة قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، مشيرا إلى أنه سيتم في نهاية كل شهر، تحيين المنصات الرقمية لكي تتيح فرص خدماتية للطلبة .

وأكد مراد الزين، أن المنصات الجديدة ، مخصصة لجميع المصالح الموجودة على مستوى الإقامة حيث يتيح التطبيق الأول في استخراج وثيقة ابراء الذمة الكترونيا دون عناء التنقل إلى الإقامة بالإضافة إلى منصة التعرف على ملامح الوجه و تجديد ملف الإيواء و حجز الوجبات اليومية و كذا تطبيق يخص الأمن من خلال التبليغ عن الحالات المستعجلة و الخطيرة .

وأضاف المتحدث نفسه ، أن مصالحه الإدارية رفقة الفريق التقني اطلقوا هاته المنصات بهدف الارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي من الناحية الخدماتية وإعطاء مرئية أكبر للمؤسسات الجامعية و – يضيف مدير الاقامة – ضمان التوجه لسياسة صفر ورق تجسيداً لتعليمات وزير التعليم العالي و البحث العلمي و كذا المدير العام للديوان الوطني للخدمات الجامعية .