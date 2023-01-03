الإقامة لدى الساكن.. صيغة مبتكرة للترويج السياحي

تراهن مديرية السياحة والصناعة التقليدية لولاية برج بوعريريج على صيغة “الإقامة لدى الساكن”. للمساهمة في التعريف بالمعالم السياحية التي تزخر بها الولاية.

كما أوضح المدير المحلي للقطاع، يزيد دداش، أنّ صيغة “الإقامة لدى الساكن” أو ما يسمى أيضًا بـ “صيغة الإيواء السياحي”. تم تنظيمها عن طريق منشور وزاري مشترك بين الوزارة الوصية ووزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. وتهدف إلى رفع عدد الأسرة وذلك بفضل التسهيلات الممنوحة للراغبين في ممارسة هذا النوع من النشاط.

في حين، تتمثل هذه التسهيلات، في “الإعفاء من الرسوم الضريبية وعدّة وثائق”. مما “يجعل أسعار الإيجار التي يعرضها الناشطون في هذه الصيغة منخفضة مقارنة بأسعار المبيت في المؤسسات الفندقية”.

في حين، فصل المسئول ذاته للإذاعة الوطنية، أنّ لجنة خاصة من مديرية السياحة والصناعة التقليدية تقوم بدراسة الملفات. التي يتم إيداعها على مستوى مصالح البلديات لمنحها الموافقة وذلك بعد معاينة المكان المخصص لممارسة هذه . ومدى توفره على جميع الشروط المحدّدة في المنشور، على غرار وجوب توفر عقد ملكية وضمان التجهيزات الضرورية لفائدة الزوار.

كما أفاد أنّ هذه الصيغة عرفت تناميًا ملحوظًا وإقبالاً كبيرًا من قبل الزوار خلال السنوات الأخيرة، خاصة خلال العطل الموسمية والمدرسية. مبرزا أنها تساهم بشكل فعال في الترويج للسياحة المحلية من خلال زيارة المعالم الأثرية. وتسويق مختلف المنتجات التقليدية وغيرها من المقومات السياحية التي تزخر بها عاصمة البيبان.