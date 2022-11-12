قناة النهار الإقبال على المضادات الحيوية يرتفع بعد إنتشار موجة الزكام بقلم النهار أونلاين نشر في 12 نوفمبر 2022 - 19:28 شارك غرِّد أرسل 48 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/W3ZPQ اقرأ أيضا "وزير الإتصال :" الحمد الله تجهيزات حديثة متواجدة في قصر المؤتمرات قناة النهار 30 أكتوبر دلال خير: أب يبكي بحسرة على سرقة مال كان مخصص لعلاج إبنه الذي يحتاج إلى جراحة مستعجلة قناة النهار 11 نوفمبر يوسف يحوّل سيارته القديمة إلى سيارة تجارية لكسب قوت يومه قناة النهار 10 نوفمبر سوق السيارات بسعيدة..لابيع ولا شراء قناة النهار 29 أكتوبر طالع هابط: بعد بث الحالة الكارثية لسكنات عدل بخميس مليانة.. السلطات تتحرك قناة النهار 23 أكتوبر جزائريون: صناعة الأحذية .. حرفة تتطلب همة الشباب لإعادة إحيائها قناة النهار 07 نوفمبر محمد السوري يوجه رسالة للمسؤولين.. "مشكل الإقامة تؤرق الجالية السورية وكل أملاكي ليست بإسمي" قناة النهار 09 نوفمبر القمة العربية بأعين الجزائريين.. قمة استثنائية ناجحة قناة النهار 02 نوفمبر الإيقاع بـ 15 مشتبه بهم في تزوير تذاكر مقابلات الخضر بالملعب الأولمبي قناة النهار 09 نوفمبر داخل الـ18: عوار وآيت نوري في الخضر.. "حكاية لم تنته" قناة النهار 05 نوفمبر