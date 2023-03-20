الإقصاء من التكوين لكل أستاذ تغيب مرتين

حذرت مديريات التربية الأساتذة المُدمجين الخاضعين للتكوين، أنه سيتم إقصاء كل أستاذ يتغيب مرتين.

ووضعت مديريات التربية شروطا وبنودا على الأستاذ الإلتزام بها، من بينها أنه لا تقبل الشهادات الطبية أو المبررات المختلفة للغياب. إضافة إلى ضرورة إرتداء المئزر والشارة وإحضار كراس التكوين.

هذا وتنظم في كل دورة تكوينية مراقبة بيداغوجية مستمرة ويتوج التكوين بتقرير نهاية التكوين والتربص التطبيقي لجميع الرتب.

ويتوج التكوين بمذكرة نهاية التكوين حيث يعتبر ناجحا كل من حاز على معدل نهائي يساوي او يفوق 10 من 20.