قناة النهار الإكتظاظ والركض وراء الحافلات..يوميات تعكس معاناة المسافرين بقلم قناة النهار نشر في 04 أكتوبر 2023 - 15:12 شارك غرِّد أرسل 137 0 الإكتظاظ والركض وراء الحافلات..يوميات تعكس معاناة المسافرين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/L3mxu اقرأ أيضا طالع هابط: شاهد إقامة جامعية في حالة كارثية بالأغواط قناة النهار 01 أكتوبر طالع هابط : مراحيض عمومية لم تستغل منذ عامين بعين تموشنت فهمونا علاش ماراهمش يخدموا قناة النهار 03 أكتوبر طالع هابط : مكان لا يصلح حتى أن يكون إسطبل .. أصبح مكان يدرس فيه طلابنا قناة النهار 28 سبتمبر صريح جدا: بين المدارس العمومية والخاصة.. أيهما يفضل الأولياء ؟ قناة النهار 16 سبتمبر طالع هابط: شاهد أين يأكل أبناؤنا في المدارس الإبتدائية .. مطاعم كارثية قناة النهار 01 أكتوبر صحة: إرتفاع الأمراض النفسية والعقلية .. الشباب الأكثر عرضة قناة النهار 30 سبتمبر صريح جدا : السؤال الأصعب عند الجزائريين..شحال تخلص ؟ قناة النهار 02 أكتوبر أدرار / عادة الوقفة.. موروث ديني راسخ في إحتفال المولد النبوي قناة النهار 26 سبتمبر بجاية : الدرك يحجز مواد غذائية معتبرة منتهية الصلاحية وبدون فوترة ببني معوش قناة النهار 03 أكتوبر باتنة : أولياء تلاميذ بديدس بتاكسلانت يطالبون بمدرسة قبيل الدخول المدرسي قناة النهار 14 سبتمبر