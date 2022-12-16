الإكتظاظ في المدارس .. وزير السكن يكشف الجديد

من المتوقع استلام 774 مشروعا للمرافق العمومية في سنة 2023 حسب ما أكده محمد طارق بلعريبي وزير السكن والعمران والمدينة. حيث كشف عن استلام 558 مرفقا عموميا هذه السنة. كما تخصيص 96 مليار دينار جزائري بعنوان قانون المالية 2023.

وخلال جلسة عمل عقدت بلجنة التربية والتعليم العالي والبحث العلمي أكد بلعريبي أنه من ضمن 774 مشروع للمرافق العمومية المتوقعة سنة 2023 نجد منها 96 بعنوان البرنامج الممركز، 58 مؤسسات عمومية. و19 مقر للأمن الحضري، و12 عيادة متعددة الخدمات. و4أيضا تجهيزات للدفاع الوطني، وتجهيزين رياضيين ومسجد.

وتابع الوزير في ذات اللقاء أن عدد المرافق العمومية بعنوان البرنامج غير ممركز بلغت 658 مشروعا منها 477 مشروع منها 44 مجمع مدرسي، و44 متوسطة و32 ثانوية و357 مرفق للدعم المدرسي. وأيضا 45 مرفق لفائدة قطاع الداخلية، و30 مرفق لقطاع الصحة، و19 مرفق لقطاع الشباب والرياضة، و87 مرافق مختلفة .

وحسب بلعريبي فقد تم تخصيص 96 مليار دينار جزائري بعنوان قانون المالية 2023 .