قناة النهار الإكثار من تناول الحلويات يوم العيد.. الأطباء يحذرون بقلم قناة النهار نشر في 01 ماي 2022 - 11:18 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 23 0 الإكثار من تناول الحلويات يوم العيد الأطباء يحذرون إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/B7DTI اقرأ أيضا خفيف ظريف: مطلوع وشطيطحة مرڨاز.. طريقة سهلة وسريعة قناة النهار 11 أفريل في ظلام الليل 2 / عندما تنقلب عليك الحياة 😭😭السيّد كان يشري ويبيع في الديور رجع عايش برّى !! قناة النهار 16 أفريل العدد الثالث والعشرون من زابينغ رمضان مع ياسين كنطاش قناة النهار 27 أفريل أمين بومدين: مشاكلي بيني وبين الزوجة تاعي يماها وباباها ما يعرفهوش قناة النهار 12 أفريل في ضيافتكم: فطورجزائري مع عائلة عمي البشير بنكهة لبنانية مع الشاف أحمد قناة النهار 22 أفريل خفيف ظريف: تحلية الطبقات..وصفة ساهلة وبنينة بزاف قناة النهار 19 أفريل فكرة : أسهل طريقة باش دبر راس مال لمشروعك قناة النهار 20 أفريل احفظ معنا: سورة يوسف من الآية 53 إلى 63 قناة النهار 13 أفريل رئيس الجمهورية: التعديل الحكومي سيكون حسب نتائج كل قطاع قناة النهار 23 أفريل الرسمة /" فريدة حرحار" رجعوها تبان شوّافة .. ماعجبتهاش التصويرة.. "راني نبان وحش" قناة النهار 15 أفريل