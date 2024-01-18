الإكوادور: اغتيال المدعي العام المحقق في احتجاز صحفيين خلال بث مباشر

اغتيل المدعي العام المسؤول عن التحقيق في اقتحام رجال مسلحين على الهواء مباشرة على موقع تصوير قناة تلفزيونية إكوادورية. في 9 جانفي، واحتجاز صحفيين وموظفين آخرين كرهائن لفترة وجيزة.

وصدم الظهور المباشر لرجال مدججين بالسلاح، وهم يهددون الصحفيين وموظفي قناة TC على الأرض في غواياكيل جنوب غرب البلاد. في مواجهة موجة من العنف أثارتها عصابات تهريب المخدرات.

وقال أحد الصحافيين الأسرى لمراسل وكالة فرانس برس في رسالة عبر تطبيق “واتس آب”: “لقد جاءوا ليقتلونا”.

ووسط إطلاق النار، استمر بث هذه الصور السريالية على الهواء مباشرة لعدة دقائق. على الرغم من انطفاء الأضواء في موقع التصوير وتجمد الكاميرا.

وتم القبض على ثلاثة عشر مهاجماً دون التسبب في وقوع إصابات، وعرضت وجوههم على الصحافة بعد أيام قليلة.

وبحسب النيابة، فإن المدعي العام المقتول كان هو المسؤول عن تحديد العصابة التي نفذت هذا الاعتداء.

وبثت وسائل إعلام محلية صورا لسيارة المدعي العام وبها عدة ثقوب رصاص في نافذة السائق.

وقالت المدعية العامة ديانا سالازار في مقطع فيديو نُشر على موقع X: “رداً على مقتل زميلنا سيزار سواريز. سأكون قاطعاً “جماعات الجريمة المنظمة والمجرمون والإرهابيون لن توقف التزامنا تجاه المجتمع الإكوادوري”.

وقع هذا الاعتداء على جهاز تلفزيون بعد وقت قصير من هروب الزعيم المخيف لعصابة تشونيروس، أدولفو ماسياس، الملقب بـ “فيتو”. نقطة البداية لحلقة جديدة من العنف في البلاد التي مزقها تهريب المخدرات.

بعد هروب فيتو، أثرت عدة حركات تمرد واحتجاز حراس كرهائن على سجون مختلفة. وتناقلتها مقاطع فيديو مخيفة تم بثها على شبكات التواصل الاجتماعي تظهر الأسرى مهددين بسكاكين السجناء الملثمين.

وزرعت العصابات الرعب في شوارع البلاد قبل إرسال أكثر من 20 ألف جندي لاستعادة النظام. حيث أعلن الرئيس الإكوادوري دانييل نوبوا أن البلاد “في حالة حرب”.

وتم إطلاق سراح أكثر من 200 من مسؤولي السجن الذين احتجزهم المتمردون كرهائن. وأسفرت أعمال العنف في البلاد عن مقتل 19 شخصا على الأقل.