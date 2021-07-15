أصدر وزارة الشؤون الدينية والأوقاف اليوم بيانا بخصوص حوادث المرور التي شهدتها عدد من ولايات الوطن وراح ضحيتها العديد من الأرواح. وإعتبرت الوزارة في بيانها رقم 30 حوادث المرور بمثابة حرب غير معلنة. كما عبرت الوزارة عن أسفها الشديد من المنحنى التصاعدي لهذه الحوادث.

وهذا تدعو الوزارة مستعملي المركبات إلى التحلي بروح المسؤولية وإلى المزيد من اليقظة والحذر لمواجهة هذه الظاهرة الخطيرة.

كما أن حوادث المرور تعتبر تهديدا لأصل كرامة الإنسان حيث ان ديننا الحنيف يحرم القتل. ويعتبر من قتل نفسا واحد جريمة ضد الإنسانية. وبالمقابل من أنقذ نفسا كأنما انقذ الناس جميعا

وأكدت الوزارة في بيانها على وجوب إعطاء الطريق حقه ومراعاة أدابه بالإضافة إلى تحريم أنواع الأذى فيه

وبهذا فقد أكدت الوزارة أن مختلف المجامع الفقهية إتفقت على أن الإلتزام بقانون المرور الذي سنته الدول من الواجبات الشرعية. خاصة وأنه يحفظ النفس البشرية ويحميها من الاخطار