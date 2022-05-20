“الإليزي” يكشف عن حكومة ماكرون الجديدة التي تترأسها إمرأة!

كشف قصر الإليزي الفرنسي، اليوم الجمعة، أن الرئيس إيمانويل ماكرون عيّن وزيري خارجية ودفاع جديدين في الحكومة التي تترأسها إليزابيث بورن.

وحسب بيان الإليزي، فلقد اختار ماكرون، سفيرة فرنسا لدى لندن كاترين كولونا لتكون وزيرة للخارجية.

مايجعلها ثاني امرأة تتولى هذا المنصب خلفا لجان إيف لودريان الذي تولى الوزارة منذ عام 2017.

فيما تم تكليف الوزير السابق لأقاليم ما وراء البحار سيباستيان ليكورنو، بحقيبة الدفاع خلفا للوزيرة السابقة فلورانس بارلي.

كما تم تعيين الأكاديمي الشهير باب ندياي، الخبير في التاريخ الاستعماري والعلاقات العرقية، خلفا لجان ميشيل بلانكي على رأس وزارة التعليم.

يذكر أن الرئيس ماكرون، كان قد عيّن الاثنين الماضي وزيرة العمل السابقة إليزابيث بورن، رئيسة للوزراء.

وهي المرة الأولى التي تتولى فيها امرأة هذا المنصب في فرنسا منذ أكثر من 30 عاما.