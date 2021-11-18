الإمارات الأولى عالميا في أمان تجوال السكان ليلا

كشف تقرير “غالوب” للأمن والنظام أن دولة الإمارات العربية المتحدة هي الأولى عالميا في الأمن والأمان. من حيث تجوال السكان ليلا بمفردهم.

وأفاد التقرير أن 95 بالمائة من الناس عبروا عن شعورهم بالأمن والأمان خلال خروجهم وتجولهم بمفردهم ليلا في شوارع دبي. كما

كما جاء في المرتبة الثانية من القائمة النرويج بنسبة 93 بالمئة من حيث الأمن ليلا. تليها الصين وسويسرا وفنلندا وآيسلندا. وبرزت الدول الإسكندنافية وسجلت أعلى مستويات في التنمية البشرية حول العالم.

حاكم دبي يعلق بفخر..

كما علق الحاكم محمد بن راشد رئيس الوزراء الإماراتي على هذا التقرير في تغريدة عبر “تويتر” وقال: “الإمارات الأولى عالميا حسب تقرير غالوب للأمن والنظام 2021 في تجوال السكان ليلا بمفردهم.

وتابع القول: “الأمن نعمة..والأمان طمأنينة وسكينة وحياة.. إذا تجولت المرأة بمفردها في أي ساعة من الليل أو النهار دون خوف فاعلم أنها في الإمارات. “رب اجعل هذا بلداً آمناً.. آمين وأدم عليه سكينته وطمأنينته”.

كما قال وزير الداخلية الإماراتي، الشيخ سيف بن زايد آل نهيان: “بحكمة سيدي القائد خليفة بن زايد، ورؤية سيدي محمد بن راشد ودعم سيدي محمد بن زايد. حصدت دولة الإمارات المركز الأول في تجوال السكان ليلا بمفردهم وأكثر البلدان أماناً. وفقا لنتائج تقرير “غالوب” للأمن والنظام2021، حفظ الله الإمارات وأدام أمنها”.

واعتمد “غالوب” في هذا التصنيف على أجوبة 4 أسئلة طرحت على حوالي 120000 من السكان البالغين 15 عاماً فأكبر. في 115 دولة ومنطقة حول العالم بشأن مدى شعورهم بالأمان في الدول التي يعيشون فيها. كما يعتمد على مدى قدرة الحكومة في كل دولة على إقرار النظام وتطبيق القانون.

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