الإمارات الأولى عربيا و الشرق أوسطيا في الجاهزية للذكاء الاصطناعي للحكومات

إحتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عربياً وشرق أوسطيا، والـ19 عالميا في مؤشر الجاهزية للذكاء الإصطناعي للحكومات لعام 2019.

وهذا حسب تقرير صادر عن منظمة “أكسفورد إنسايت”، و”مركز أبحاث التنمية الدولية” IDRC في كندا.

فيما احتلت سنغافورة، تليها المملكة المتحدة، ثم ألمانيا، فالولايات المتحدة الأمريكية المراتب الثلاث الأولى عالمياً.

وتشير نتائج المؤشر إلى وجود تفاوت بين مدى استعداد حكومات دول الشمال، ودول الجنوب في قابليتها للإستفادة من الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة.

حيث تقيس مدى استعداد 194 دولة، في 11 مدخلا في أربعة مجالات رئيسية هي: الحوكمة، البنية التحتية والبيانات، المهارات والتعليم، والخدمات الحكومية والعامة.

وتوقع الخبراء أن ترتفع استثمارات التقنية الحديثة في قطاعات التصنيع والطاقة والرعاية الصحية وقطاعات اقتصادية عديدة في الإمارات.

كما كشف التقرير أن اقتصادات الشرق الأوسط ستحتاج في المدى القصير إلى المتوسط إلى التركيز بشدة على جذب المواهب الأجنبية والاحتفاظ بها.

مؤكدا إلى أن الذكاء الاصطناعي يفتح المجال أكثر لتنويع الاقتصاد، بعيداً عن النفط.