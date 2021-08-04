الإمارات العربية تسلّم الهارب “ولد قدور” إلى العدالة الجزائرية

سلّمت الإمارات العربية، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك الأسبق عبد المومن ولد قدور إلى السلطات الجزائرية.

“augusta”. وكان الوزير الأول السابق عبد العزيز جراد، قد أعلن سابقا عن فتح تحقيق في قضية مصفاة “اوغستا

وأوضح جراد، أن قاضي التحقيق أمر بالقبض الدولي ضد المتسبب الرئيسي في الوقائع. كما أن العدالة ستواصل متابعة المسؤولين الذي تسببوا في الفساد أينما وجدوا.

ومن بين الملفات التي يتابع فيها ولد قدور، قضية “سونطراك 2 ” وقضايا أخرى ذات صلة بالفساد ما تزال قيد التحقيق. بالإضافة إلى تبديد أموال، إساءة استغلال الوظيفة، منح امتيازات غير مستحقة. وكذا قضية صفقة شراء مصفاة النفط أوغيستا بصقلية الإيطالية بقيمة 1 مليار دولار.