الإمارات تدعو لإقامة الداربياتها العربية على أرضها

وجه اللواء محمد خلفان الرميثي، رئيس الهيئة العامة للرياضة الإماراتية، الدعوة إلى الدول العربية، لإقامة “الداربياتها” في الإمارات.

وقال الرميثي، في تصريحات تلفزيونية قبل مباراة الهلال والمريخ السودانيين اليوم الجمعة:”نحن نرحب بالأشقاء السودانيين على أرض الإمارات”.

وأضاف: “نحن تجمعنا بالأشقاء العرب بشكل عام، ونرحب دائماً بإقامة مثل تلك المباريات الكبيرة، والتي تجمع أقطاب الفرق من كل الدول”.

يذكر أن العديد من البطولات العربية إتجهت لخوض “داربياتها” على ملاعب الإمارات للإستفادة من الإمتيازات التي تمنحها هيئة الرياضة الإماراتية.