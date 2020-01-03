الإمارات تدين القرار التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة، القرار التركي إرسال قوات عسكرية إلى ليبيا.

وحذرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان لها، اليوم الجمعة، من مغبة أي تدخل عسكري تركي في ليبيا وتداعياته.

وأكدت رفضها لأي مسوغات قانونية واهية تستخدمها تركيا، مشيرة أن التدخل تهديد واضح للأمن القومي العربي واستقرار منطقة البحر المتوسط.

ونوهت الوزارة بالدور الخطير الذي تلعبه تركيا بدعمها للتنظيمات المتطرفة والإرهابية، عبر نقل عناصر متطرفة إلى ليبيا.

ودعت المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤولياته في التصدي لهذا التطور التركي، المنذر بالتصعيد الإقليمي، وآثاره الوخيمة على جهود التوصل لمسار التسوية.