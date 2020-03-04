الإمارات تستقبل العالقين في هوبي الصينية

أعلن ولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد، اليوم الأربعاء، أن الإمارات أجلت العالقين من رعايا دول عربية وأجنبية من مقاطعة هوبي الصينية، بؤرة فيروس كورونا.

وأكد محمد بن زايد، أن الرعايا الذين تم إجلائهم، سيحظون بالرعاية الشاملة في الدولة قبل عودتهم إلى بلدانهم.

وغرد ولي عهد أبوظبي بموقع تويتر قائلا:”تابعت باهتمام إجلاء العالقين من رعايا الدول الشقيقة والصديقة من مقاطعة هوبي الصينية إلى الإمارات، سيحظون برعاية صحية شاملة للتأكد من سلامتهم قبل عودتهم إلى بلدانهم”.

وأضاف محمد بن زايد:”نشكر الحكومة الصينية على تعاونها ونثمن جهود أبنائنا المتطوعين في هذه المهمة، إيماننا راسخ بوحدة المصير الإنساني”.