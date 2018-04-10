طلبت الإمارات من الجزائر تحديد القطاعات التي يمكن استغلالها في إطار إقامة شراكات أو عرضها على القطاع الخاص للإستثمار.

وعلى هامش “ملتقى الإستثمار السنوي” الذي تحتضنه دبي، أبدى وزير الاقتصاد الإماراتي اهتمامه بالمضي قدما بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين.

ومن المشاريع، بين البلدين، مشروع الحديد والصلب بمركب الحجار بعنابة الذي من المنتظر أن يوفر 1600 منصب شغل مباشر، بقيمة استثمارية تفوق 1.6 مليار سنتيم.

ويشارك يوسف يوسفي منذ التاسع وإلى غاية 11 أفريل الجاري على رأس وفد من دائرته الوزارية في فعاليات الدورة الثامنة من ملتقى الاستثمار السنوي.

وتنظم الملتقى وزارة الإقتصاد، وتحتضنه إمارةدبي، كما يحظى برعاية، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.

ويشارك في الملتقى 44 وزيرا ونخبة من قادة المال والأعمال وكبار المستثمرين يمثلون 150 دولة عبر العالم.