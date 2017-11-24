الإمارات تطلب مواجهة الخضر وديا في ديسمبر

تلقى الإتحاد الجزائري لكرة القدم، دعوة من نظيره الإماراتي من أجل برمجة مباراة ودية بين المنتخبين خلال شهر ديسمبر المقبل.

وإقترح الإتحاد الإماراتي على الفاف برمجت مبارتين وديتينن أمام المنتخب المحلي يوم 23 ديسمبر المقبل بإمارة دبي.

وأكدت مصادرنا المقربة من الفاف، أن رئيسها زطشي قد يرفض خوض مواجهتين والإكتفاء بلقاء واحد فقط.

وأبدى الناخب الوطني رابح ماجر تخوفا من مواجهة صعوبات من طرف الأندية المحلية، بخصوص تسريح لاعبيها للمنتخب الوطني.

خصوصا أن تلك الفترة تتزامن مع إنطلاق التربص التحضيري لمرحلة العودة من الرابطة المحترفة الأولى موبيليس.