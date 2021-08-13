الإمارات تعزي أسر شهداء الحرائق وتؤكد وقوفها إلى جانب الجزائر

تلقى وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج رمطان لعمامرة اليوم إتصالا من نظيره الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان. وخلال المكالمة قدّم الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان التعازي في لأسر شهداء الحرائق المهولة التي اجتاحت عديد ولايات الوطن

واكد وزير خارجية الإمارتي وقوف بلاده إلى جانب الجزائر حكومة وشعبا لتجاوز هذه المحنة الأليمة.

هذا ونشر لعمامرة تغريدة عبر صفحته على التويتر هذا مضمونها:

“اتصل بي سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير خارجية دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة. لتقديم التعازي في ضحايا الحرائق المهولة التي اجتاحت عديد ولايات الوطن. مؤكدا وقوف بلاده إلى جانب الجزائر حكومة وشعبا لتجاوز هذه المحنة الأليمة.”