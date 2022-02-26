الإمارات تعلن تخفيف قيود كورونا وشروط جديدة لدخول أراضيها

أعلنت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات بالإمارات عن تحديث الإجراءات الاحترازية والوقائية الخاصة بفيروس كورونا، اعتبارا من اليوم. كما يأتي هذا تماشيا مع استراتيجية الإمارات في خلق التوازن بين الصحة العامة ومختلف القطاعات الحيوية.

ويهدف الإجراء إلى دعم للجهود الوطنية لتحقيق التعافي المستدام مع المحافظة على صحة وسلامة المجتمع في ظل استمرار الأنشطة المختلفة. و”العودة إلى الحياة الطبيعية الجديدة في الدولة”.

كما تقرر إلزامية ارتداء الكمامات في المناطق المغلقة وأن تكون اختيارية في المناطق المفتوحة. وإلغاء الحجر الصحي للمخالطين مع الالتزام بإجراء الفحص المخبري يوميا لمدة 5 أيام، وذلك للعاملين في كافة القطاعات بالدولة.

وأكدت الهيئة على ضرورة الاستمرار بالعمل على بروتوكول العزل الصحي للمصابين. كما هو معلن عنه سابقا دون أي تغيير مع إلغاء ارتداء اسورة المصابين.

كما أقرت الهيئة عودة الفاصل الزمني بين الأذان والإقامة إلى سابق عهده لما قبل الجائحة. بالإضافة إلى عودة المصاحف إلى المساجد بعدد محدود وبشرط التعقيم بعد كل صلاة. كما سيتم الإبقاء على مسافة المتر الواحد بين المصلين في المساجد ودور العبادة وارتداء الكمامة.

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وفي ما يخص القادمين إلى الإمارات فمن الضروري إبراز شهادة تطعيم كوفيد-19 معتمدة تحتوي على قارئ QR. ولغير المطعمين إبراز نتيجة فحص PCR معتمدة خلال 48 ساعة أو شهادة تعافي من إصابة كوفيد-19 خلال شهر واحد من موعد السفر. كما أوصت الهيئة بضرورة اتباع متطلبات الفحوصات والتطعيم للدول والوجهات المراد السفر إليها من الإمارات.

أما القطاعات الاقتصادية والسياحية فقد تقرر إلغاء التباعد الجسدي مع إلزامية ارتداء الكمامات في الأماكن المغلقة. وأعلنت الهيئة عودة كافة الأنشطة الرياضية لكافة الفئات العمرية مع إلزام الجمهور بإبراز المرور الأخضر أو الفحص المسبق. PCR على أن لا يتجاوز 96 ساعة بالإضافة للالتزام بلبس الكمامات في الأماكن المغلقة والمفتوحة نظرا لحجم التجمع في الفعاليات الرياضية.