الإمارات تعلن رصد أول حالة بجدري القرود

قال خبراء الصحة في أوروبا. إن عدوى جدري القردة يمكن أن تنتقل عن طريق أكل لحم حيوان مصاب لم يتم طهيه بشكل صحيح.

وأوصت الدول الأوروبية بالحجر الصحي للمصابين، حيث رافعت عن كل من فرنسا وبلجيكا والمملكة المتحدة عن هذا الخيار.

لكن بينما توصف العدوى بأنها “صعبة” بحسب الخبراء، فإن السؤال الآن هو كيف ينتقل الفيروس؟.

وفقًا لـ Public Health France، يمكن أن ينتقل فيروس جدري القرود عن طريق الاتصال المباشر بأشخاص لديهم طفح جلدي. أو عن الأغشية المخاطية لشخص مريض، وكذلك عن طريق الرذاذ (اللعاب، والعطس).

كما يمكن أن يتعرض الشخص للإصابة أيضًا من خلال ملامسة بيئة المريض (فراشه، ملابسه، الأطباق، دخول الحمام بعده، إلخ.).

لذلك من المهم أن يحترم المرضى العزلة طوال فترة المرض. حتى اختفاء الطفح الجلدي والبثور والتي غالبا ما تختفي خلال 3 أسابيع.

كما نقلت سكاي نيوز توصية قدمتها هيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS). وهي نظام للصحة العامة في المملكة المتحدة: “تنتشر العدوى النادرة بشكل رئيسي عن طريق القوارض. مثل الجرذان والفئران والسناجب، في أجزاء من غرب أو وسط أفريقيا”.

وأضافت “إذا كان الناس يسافرون إلى وجهات في هذه المناطق، يُنصح بغسل أيديهم بانتظام. أو استخدام معقمات اليد وتناول اللحوم المطبوخة جيدًا فقط”.

وقال خبراء الصحة إن العدوى يمكن أن تنتقل عن طريق أكل لحم حيوان مصاب لم يتم طهيه بشكل صحيح.

ولتقليل العدوى بشكل أكبر، يجب ألا يقترب الناس من الحيوانات البرية أو الضالة. بما في ذلك الميتة أو التي يبدو عليها المرض.