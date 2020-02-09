الإمارات تعلن شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الإماراتية، اليوم الأحد، شفاء أول حالة مصابة بفيروس كورونا على أراضيها.

وذكرت الوزارة أن الحالة التي تعافت من الإصابة تنتمي للعائلة الصينية، التي كان قد تم الإعلان عن إصابتها بالمرض نهاية الشهر الماضي.

ويتعلق الأمر بسيدة تبلغ من العمر 73 سنة واسمها ليو يوجيا، والتي تماثلت للشفاء وأصبح بإمكانها مواصلة حياتها بصورة طبيعية.

وأعربت السيدة عن شكرها وتقديرها لدولة الإمارات، على الرعاية والاهتمام الكبير الذي حظيت بها منذ دخولها المستشفى.

مشيرة إلى أنها حصلت على رعاية صحية فائقة، ودعم كبير من أعضاء الكادر الطبي في المستشفى.

و نوه الدكتور حسين الرند، وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع الصحة العامة، إلى أن تعافي السيدة الصينية يعزز الأمل بشفاء الحالات المكتشفة في الدولة.