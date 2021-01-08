الإمارات تعلن عن إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية مع قطر غدا السبت

أعلنت دولة الإمارات، اليوم الجمعة، عن إعادة فتح المنافذ البرية والبحرية والجوية أمام الحركة القادمة والمغادرة للدوحة غدا السبت.

وقال خالد عبد الله بالهول وكيل وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أن الإمارات ستبدأ بإنهاء كافة الإجراءات المتخذة اتجاه قطر.

وذلك عقب توقيع “بيان العُلا” المتضمن اتفاق التضامن الدائم، الذي يعد إنجازا خليجيا وعربيا يعزز من وحدة الصف الخليجيوالعربي.

وأشار بحسب وكالة الأنباء الأماراتية، أنه تم توجيه الجهات المعنية في دولة الإمارات بهذه الإجراءات التي سيبدأ تفعيلها اعتبارا من 9 جانفي الجاري.

ويأتي هذا القرار بعد يوم واحد من إعلان الخطوط الجوية القطرية، تسيير رحلة في المجال الجوي السعودي.

وأضاف أنها الخطوة هي الأولى من نوعها منذ اندلاع الأزمة الخليجية قبل أكثر من ثلاث سنوات ونصف.