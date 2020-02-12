الإمارات تعلن عن مبادرة “كونسورتيوم”الإستثمارية لتنمية الدول الإفريقية

أعلنت دولة الإمارات العربية المتحدة عن إطلاق البرنامج الإستثماري التنموي” كونسورتيوم” من أجل أفريقيا.

و يعتبر هذا البرنامج مبادرة استثمارية بقيمة 500 مليون دولار، تهدف لإلسهام في تحقيق رؤية بناء متسارع لإفريقيا جديدة أكثر اتصالوتمكينا، يقودها الشباب،وهي المبادرة التي تم الإعلان عنها في الإتحاد الإفريقي مؤخرا.

وأكدت ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي، المدير العام لمكتب إكسبو2020 دبي، لممثلي الدول الاعضاء في الإتحاد الإفريقي، إن هذا الكونسورتيوم سيعمل على بناء رأس المال البشري في القارة على المدى البعيد، مع منح الأولوية في المرحلة الراهنة للتحول الرقمي والشباب.

وقالت وزير الدولى لشؤون التعاون الدولي إن هذا الكونسورتيوم سيتولى تنسيق التزام حكومة دولة الإمارات وقطاعها الخاص تجاه

أفريقيا، وسيجمع بين طموح التقدم والموارد التي ستدعم هذا الطموح في كيان واحد هدفه دعم التنميةوالإستثمار، بما يساهم في تحقيق رؤية مستقبلية أكثر تفاؤل لإفريقيا و مع الدول الإفريقية.

وأضافت ذات المتحدثة أن الإمارات العربية المتحدة، وهي أكثر من مجرد مانح أو مقدم قروض ميسرة بل هي مدركة جدا أن القيمة الحقيقية تكمن في بناء رأس المال البشري على المدى البعيد.

كما أشارت وزيرة الدولة الإماراتية أن دولتها ملتزمة بالمساعدة في إيجاد منظومة يمكن فيها للشركات الناشئة أن تزدهر، ولأصحاب المشاريع أن يطلقوا العنانلقدراتهم، وللشباب أن يتطلعوا بتفاؤل نحو مستقبل هم صانعوه.

ويتوقع أن يشهد إكسبو 2020 دبي 25 مليون زيارة، وهو أول إكسبو دولي يقام في منطقة ال شرق الأوسطوأفريقيا وجنوب آسيا . وسيستكشف جناح الإتحاد الفريقي، المقام في منطقة الفرص في موقع إكسبو 2020،خطابات قادة أفريقيا ويعرض ما حققته هذه المؤسسة منذ إنشائها كمنظمة الوحدة الإفريقية في عام 1963.

وتعتبر المبادرة مشروعا استثماريا بقيمة 500 مليون دولار يركز على الشباب والتحول الرقمي.