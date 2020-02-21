الإمارات تقرر إجلاء الطلبة والمقيمين العرب من مدينة ووهان الصينية

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الإمارات تقرر إجلاء الطلبة والمقيمين العرب من مدينة ووهان الصينية
بقلم نسرين محفوف

قررت الإمارات، إجلاء مجموعة كبيرة من الطلبة والمقيمين العرب من مدينة ووهان الصينية، بؤرة تفشي فيروس كورونا.

وغرد وزير الخارجية الإماراتي، أنور قرقاش، اليوم الجمعة، على تويتر ” قررت الإمارات اجلاء مجموعة كبيرة من الطلبة والمقيمين العرب من مدينة ووهان الصينية”.

وحسب ما جاء في التغريدة، سيتم نقلهم إلى مركز للصحة الوقائية في الدولة.


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