الإمارات تنجح في تشغيل أول مفاعل للطاقة النووية عربيا

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الإمارات تنجح في تشغيل أول مفاعل للطاقة النووية عربيا
بقلم نادية بن طاهر

أعلن نائب رئيس دولة الإمارات العربية، محمد بن راشد آل مكتوم، اليوم السبت، عن النجاح في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي.

وغرد محمد بن راشد آل مكتوم، عى صفحته بتويتر قائلا: “نعلن اليوم عن نجاح دولة الإمارات في تشغيل أول مفاعل سلمي للطاقة النووية في العالم العربي، وذلك في محطات براكة للطاقة النووية بأبوظبي”.

مضيفا: “نجحت فرق العمل في تحميل حزم الوقود النووي واجراء اختبارات شاملة وإتمام عملية التشغيل بنجاح . أبارك لأخي محمد بن زايد هذا الانجاز”.


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