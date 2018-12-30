الإمارات: سقوط مروحية إنقاذ ومصرع طاقمها

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الإمارات: سقوط مروحية إنقاذ ومصرع طاقمها
بقلم نادية بن طاهر

سقطت طائرة مروحية إنقاذ، في إمارة رأس الخيمة، بالإمارات العربية المتحدة، مساء أمس السبت، مما أدى إلى مصرع طاقمها.

وحسب الهيئة العامة للطيران المدني الإماراتية، إن الطائرة من نوع “أغوستا 139” كانت في مهمة إنقاذ في منطقة جبل جيس.

ولم تذكر الهيئة العامة للطيران المدني عدد القتلى.

وعلى إثر الحادثة، فتح الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، تحقيقاعاجلا في حادث سقوط مروحية تابعة للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، على جبل جيس مساء اليوم واستشهاد طاقمها”.

وكذا “اجراء تحقيق شامل عن اشتراطات الأمن والسلامة المتبعة في مكان وقوع هذا الحادث الأليم لمعرفة أسبابه“.


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