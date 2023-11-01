الإمارات.. نحو إنشاء جمعية عربية غير حكومية جديدة لتعزيز العلوم المفتوحة

توصّل حضور المنتدى السنوي الثاني للبحوث المفتوحة، إلى توافق من أجل إنشاء جمعية عربية غير حكومية جديدة. لتعزيز العلوم المفتوحة في مجتمعات البحث والتعليم العالي.

كما تم انتخاب لجنة توجيهية مكونة من قيادات اتحاد الجامعات العربية “AAU”. واتحاد مجالس البحث العلمي العربية “FASRC”، وشبكة الدول العربية للبحث والتعليم “ASREN”. ومنتدى البحوث المفتوحة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا “FORM”.

للإشارة، استضافت الإمارات الأسبوع الماضي المنتدى السنوي الثاني للبحوث المفتوحة. نظمته مؤسسة Knowledge E. بالاشتراك مع جامعة خليفة واليونسكو، ووزارة التعليم، ووزارة الشباب والثقافة الإماراتية.

وتم تصميم المنتدى السنوي لدعم تطوير وتنفيذ سياسات وممارسات العلوم المفتوحة في المجتمعات والمؤسسات البحثية في جميع أنحاء العالم العربي.

كما حضر المؤتمر ممثلون وزاريون ومندوبو اليونسكو من جميع الدول العربية الاثنين وعشرين. بالإضافة إلى 720 مندوبًا من 64 دولة “حضوريًا وعبر الإنترنت”.