الإمارات.. 85 إصابة جديدة بكورونا في أكبر ارتفاع يومي للفيروس

كشفت السلطات الصحية الإماراتية، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

ونقل موقع “روسيا اليوم”، عن المتحدثة الرسمية بإسم وزارة الصحة الإماراتية، فريدة الحوسني، بأن عدد المصابين بفيروس كورونا ارتفع في البلاد إلى 333 إصابة ووفاتين.

وسجلت الإمارات في آخر حصيلة طبية لها، أكبر ارتفاع يومي لعدد المصابين بالمرض منذ انتشار الفيروس على أراضيها.

وذكر ذات المصدر، إن عدد المتعافين ارتفع بواقع 7 حالات جديدة، رصدت لدى 5 أشخاص من بنغلاديش وشخصين من باكستان.

ليرتفع مجموع حالات الشفاء للمصابين بالفيروس في الإمارات، إلى 52 حالة.