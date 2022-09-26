الإمام الشيخ يوسف القرضاوي في ذمة الله

انتقل إلى رحمة الله، اليوم الإثنين، الإمام يوسف القرضاوي، مؤسس الاتحاد العام لعلماء المسلمين، عن عمر يناهز 96 عاما.

وجاء على الصفحة الرسمية للشيخ يوسف القرضاوي “انتقل إلى رحمة الله سماحة الإمام يوسف القرضاوي. الذي وهب حياته مبينا لأحكام الإسلام، ومدافعا عن أمته. نسأل الله أن يرفع درجاته في عليين، وأن يلحقه بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وحسن أولئك رفيقا. وأن يجعل ما أصابه من مرض وأذى رفعا لدرجاته.. اللهم آمين”.

ولد الشيخ يوسف عبد الله القرضاوي 9 سبتمبر 1926 عالم مصري مسلم أزهري، ورئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين سابقا. ولد في قرية صفط تراب مركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في مصر.

حفظ القرآن وهو دون العاشرة، وقد التحق بالأزهر حتى تخرج من الثانوية. وكان ترتيبه الثاني على المملكة المصرية حينما كانت تخضع للحكم الملكي. ثم التحق الشيخ بكلية أصول الدين بجامعة الأزهر. ومنها حصل على العالمية سنة 1953 وكان ترتيبه الأول بين زملائه وعددهم مائة وثمانون طالبًا.

حصل على العالمية مع إجازة التدريس من كلية اللغة العربية سنة 1954م. وكان ترتيبه الأول بين زملائه من خريجي الكليات الثلاث بالأزهر، وعددهم خمسمائة.

كما حصل يوسف القرضاوي على دبلوم معهد الدراسات العربية العالية التابع إلى جامعة الدول العربية في تخصص اللغة والأدب في .1958 لاحقا في سنة 1960 حصل على الدراسة التمهيدية العليا المعادلة للماجستير في شعبة علوم القرآن والسنة. من كلية أصول الدين بالأزهر.

وفي سنة 1973 م حصل على (الدكتورا) بامتياز مع مرتبة الشرف الأولى من نفس الكلية. وكان موضوع الرسالة عن “الزكاة وأثرها في حل المشاكل الاجتماعية”.

يوسف القرضاوي في شبابه

مات والده وعمره عامان فتولى عمّه تربيته. تعرض يوسف القرضاوي للسجن عدة مرات لانتمائه إلى الإخوان المسلمين.

في سنة 1961، سافر القرضاوي إلى دولة قطر وعمل فيها مديراً للمعهد الديني الثانوي. وبعد استقراره هناك حصل القرضاوي على الجنسية القطرية.

وفي سنة 1977 تولى تأسيس وعمادة كلية الشريعة والدراسات الإسلامية بجامعة قطر وظل عميداً لها إلى نهاية 1990.

كما أصبح مديراً لمركز بحوث السنة والسيرة النبوية بجامعة قطر ولايزال قائماً بإدارته إلى يومنا هذا.

جوائز حصل عليها

جائزة البنك الإسلامي للتنمية في الاقتصاد الإسلامي لعام 1411هـ، 1990 م.

جائزة الملك فيصل العالمية بالاشتراك مع سيد سابق في الدراسات الإسلامية لعام 1994م 1414 هـ.

كما حصل على جائزة العطاء العلمي المتميز من رئيس الجامعة الإسلامية العالمية بماليزيا لعام 1996م،

جائزة السلطان حسن البلقية (سلطان بروناي) في الفقه الإسلامي لعام 1997.

جائزة سلطان العويس في الإنجاز الثقافي والعلمي لسنة 1999م

بالإضافة إلى ذلك جائزة دبي للقرآن الكريم فرع شخصية العام الإسلامية 1421 هـ.

جائزة الدولة التقديرية للدراسات الإسلامية من دولة قطر لعام 2008م، وتسلمها من أمير قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني في 8 نوفمبر 2009.

جائزة الهجرة النبوية لعام 1431 هـ من حكومة ماليزيا وتسلمها من ملك ماليزيا في 18 ديسمبر 2009

مؤلفاته

للقرضاوي ما يزيد عن 170 من المؤلفات من الكتب والرسائل والعديد من الفتاوى. كما قام بتسجيل العديد من حلقات البرامج الدينية منها التسجيلية والحية. منها على سبيل المثال:

الحلال والحرام في الإسلام، مئة سؤال عن الحج والعمرة والأضحية، كتاب فتاوى معاصرة. تيسير الفقه للمسلم المعاصر، فقه الجهاد. من فقه الدولة في الإسلام. فقه الزكاة، فقه الطهارة، فقه الصيام، فقه الغناء والموسيقى، فقه اللهو والترويح. دراسة في فقه المقاصد، في فقه الأقليات الإسلامية. الفقه الإسلامي بين الأصالة والتجديد، الاجتهاد في الشريعة الإسلامية، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية.

كما ألف الفتوى بين الانضباط والتسيب، عوامل السعة والمرونة في الشريعة الإسلامية. الاجتهاد المعاصر بين الانضباط والانفراط، دية المرأة في الشريعة الإسلامية، موجبات تغير الفتوى. الفتاوى الشاذة، زراعة الأعضاء في ضوء الشريعة الإسلامية، مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام. بيع المرابحة للآمر بالشراء، فوائد البنوك هي الربا الحرام، دور القيم والأخلاق في الاقتصاد الإسلامي.

كما ألف دور الزكاة في علاج المشكلات الاقتصادية وشروط نجاحها، لكي تنجح مؤسسة الزكاة في التطبيق المعاصر. القواعد الحاكمة لفقه المعاملات، مقاصد الشريعة المتعلقة بالمال. الصبر في القرآن، العقل والعلم في القرآن، كيف نتعامل مع القرآن العظيم. تفسير سورة الرعد، كيف نتعامل مع السنة النبوية. المدخل لدراسة السنة النبوية، المنتقى من الترغيب والترهيب، السنة مصدرا للمعرفة والحضارة، في رحاب السنة. نحو موسوعة للحديث الصحيح مشروع منهج مقترح، وجود الله، حقيقة التوحيد. الإيمان بالقدر، الشفاعة في الآخرة بين النقل والعقل. الحياة الربانية والعلم، النية والإخلاص، التوكل، التوبة إلى الله، الورع والزهد، المراقبة والمحاسبة.

نشاطاته

رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.

رئيس المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث.

عضو مجمع البحوث الإسلامية في مصر.

هو الرئيس السابق لجمعية البلاغ القطرية الممولة لشبكة “إسلام أونلاين على الإنترنت حتى 23 مارس 2010

عضو مجمع الفقه الإسلامي التابع لرابطة العالم الإسلامي بمكة المكرمة.

رئيس هيئة الرقابة الشرعية لمصرف قطر الإسلامي ومصرف فيصل الإسلامي بالبحرين.

عضو مجلس الأمناء لمنظمة الدعوة الإسلامية في أفريقيا.

نائب رئيس الهيئة الشرعية العالمية للزكاة في الكويت.

عضو مجلس الأمناء لمركز الدراسات الإسلامية في أكسفورد.