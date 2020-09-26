الإمام محمود ديكو يُشيد بموقف الجزائر المشرف منذ بداية الأزمة المالية

ثمن قائد “حركة م 5” المالية، الإمام محمود ديكو، اليوم السبت، جهود الجزائر في تسوية الأزمة المالية.

وأكد ديكو، في تصريح للإذاعة الجزائرية، إن موقف الجزائر مشرف منذ بداية الأزمة في مالي.

وأورد الإمام محمد ديكو: “أشكر الجزائر وحكومة الجزائر وعلى رأسها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، على الجهود المبذولة لتسيير الامور مع الشعب المالي”.

وأضاف ذات المتحدث: “نقدر هذه الجهود الأخوية و الودية”، لافتا إلى نوعية العلاقات التي تربط بين الشعبين و البلدين.

وأكد ديكو، إن موقف الجزائر مشرف ومحترم منذ بداية هذه الأزمة التي تمر بها مالي إلى يومنا هذا.

وقدم الإمام محمد ديكو، تحية بإسم الشعب المالي، إلى الشعب الجزائري وحكومته على هذا الموقف.

وأكد ذات المسؤول، إن دور الجزائر أساسي في تطبيق بنود اتفاق الجزائر للسلم والمصالحة الوطنية في مالي، لمرافقة بلده للخروج من أزمته السياسة.

للإشارة، انبثقت حركة “م 5” التي يقودها الإمام محمود ديكو، عن الاحتجاجات الشعبية العارمة التي انطلقت في 5 جوان.