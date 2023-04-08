الإمام وليد مهساس يتحدث لأول مرة عن حادثة القطة

تحدث الإمام الجزائري وليد مهساس، لأول مرة، عن حادثة القطة والتي جابت العالم وفاقت المليار من المشاهدات.

وقال الإمام، في مقطع فيديو نشره على صفحته الرسمية بفايسبوك، أن حادثة القطة كانت عفوية، متمنيا أن تبقى كذلك.

وكان قد انتشر مقطع فيديو عفوي للإمام من صلاة التراويح، قبل أن تقترب منه قطة وتصعد على كتفه وتقبله في لقطة أسرت قلوب الملايين عبر العالم.

وشكر الإمام في البداية، جميع أخوانه وأخواته في العالم الاسلامي وغيره على احسانهم الظن فيه.

وقال الإمام، أن الحادثة كانت عفوية في لحظتها متمنيا أن تبقى كذلك. مشيرا إلى أن ديننا أمرنا بالرفق واللطف بالحيوانات وغيرها من المخلوقات.

وأكد الإمام، أنه لم يدلي بأية تصريحات لأية وسيلة إعلامية ولن يقوم بذلك، لأن الأمر عادي وعفوي ولا يوجد ما يستدعي الحديث عنه.

كما حذر الإمام، كل من قام بانتحال شخصيته على مواقع التواصل الإجتماعي بأنه لن يسامحهم، مشيرا إلى أن هذا الأمر مرفوض شرعا وقانونا.

هذا وإستقبل وزير الشؤون الدينية والأوقاف الدكتور يوسف بلمهدي صباح اليوم السبت بمقر الوزارة. فضيلة الشيخ الدكتور وليد مهساس إمام مسجد أبي بكر الصديق بمدينة برج بوعريريج بالجزائر.

وحسب بيان للوزارة، فقد جرى الإستقبال بحضور الأمين العام للوزارة، ومدير التوجيه الديني وإدارة المساجد. ومدير الشؤون الدينية والأوقاف لولاية برج بوعريريج.

للإشارة، فإن اللقطة العفوية التي جمعت الشيخ والقطة بصلاة التراويح، تصدرت الترند العالمي، وتناولتها كبريات القنوات والوسائل الإعلامية العالمية، لما كان لها من تأثير كبير على قلوب المسلمين وغيرهم.