“الإمبارطور” ينتقد فيغولي ويحذّره من تراجع مستواه !

كشفت وسائل إعلام تركية، اليوم الإثنين، أن المدرب الحالي لفريق غلطة سراي فاتح تيريم، وجّه خطابا شديد اللهجة للاعبه الجزائري سفيان فغولي.

وأكّد الموقع التركي “غينيس”، أن مستوى “سوسو” شهد تراجعا كبيرا في المباريات الودية، مقارنة بالمستويات التي قدمها خلال الموسم الماضي.

ما جعل “الإمبراطور” يحذره من تراجع مستواه في المستقبل بعدما لاحظ ذلك خلال التدريبات والاستعدادات الأوّلية للموسم الكروي الجديد.

تجدر الإشارة، إلى أن البطل التركي سيكون معنيا بالسفرية إلى الجزائر يوم 2 أوت لمواجهة شباب قسنطينة بملعب الشهيد حملاوي.