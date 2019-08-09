“الإمبراطور” سعيد بسبب “فيغولي”

أثنى مدرب فريق “غلطة سراي” التركي “فاتح تيريم” على نجمه الدولي الجزائري “سفيان فيغولي” بسبب احترافيته الكبيرة.

وقال التقني التركي اليوم الجمعة في تصريحات صحفية:”هناك شيئ يجعلني سعيد وهو سفيان فيغولي”.

وأضاف:”لقد قدمت تصريحا لفيغولي من أجل الحصول على عطلة الى غاية ال9 أوت لكنه قطعها وعاد يوم الفاتح أوت للتدريبات”.

وكان بطل إفريقيا قد قطع عطلته وعاد للتدريبات من أجل المشاركة في كأس السوبر الممتازة التركية التي توج بها غلطة سراي.