“الإمبراطور” غاضب من “فيغولي” ويُهدده!!

ظهر “فاتح تيريم” مُدرب نادي “غلطة سراي”، غاضبا من الدولي الجزائري، سفيان فيغولي بسبب اللياقة السيئة التي يتواجد عليها مؤخرا.

وأكدت جريدة “حُريات” التركية بأن “الإمبراطور” ينوي عقد إجتماع خاص مع جناحه الطائر، لمُطالبته بمُراجعة نفسه في أسرع وقت ممكن.

ويُعاني “سوسو” من زيادة واضحة في وزنه، منذ نهاية عُطلته، والتي شهدت عدم مُراقبته لنفسه بالطريقة اللازمة ليدفع الثمن غاليا.

وسيكون لاعب “ويست هام” السابق مُطالبا، ببذل مجهودات مُضاعفة فصاعدا، لإسترجاع ثقة الطاقم الفني لـ”السيم بوم”، قبل بداية الموسم الجديد.