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“الإمبراطور” لفيغولي: “أنت قادر على الفوز بالمباريات لوحدك”!

الرياضة
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“الإمبراطور” لفيغولي: “أنت قادر على الفوز بالمباريات لوحدك”!
بقلم إسماعيل عشاش

يسعى مدرب نادي غلطة سراي، “فاتح تيريم” لرفع معنويات الدولي الجزائري، سفيان فيغولي المُتأثر بإستبعاده مُجددا عن صفوف المنتخب الوطني.

وأشارت تقارير إعلامية تركية، بأن “الإمبراطور” يعتمد على طريقة فريدة من نوعها من أجل تحفيز “سوسو” ودفعه لمواصلة تألقه اللافت.

وحسب موقع “سبوركس”، فإن التقني المُخضرم يقول لجناحه الطائر دائما :”أنت قادر على الفوز بالمُباريات لوحدك عندما تكون في يومك”.

وفقد خريج مدرسة “غرونوبل” فقد مكانته مع “الخضر” منذ وصول، رابح ماجر، الرافض لمنحه الفُرصة رغم عروضه الممتازة في تركيا.


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