الإمبراطور يدعم “فيغولي” ضد إدارة فريقه !

كشفت الصحف التركية، أن”فاتح تيريم”مدرب “غلطة سراي”قد وجهت رسالة لإدارة فريقه مافادها عدم إزعاج”فيغولي”مجددا.

وأكدت ذات المصادر، أن الإمبراطور قدم دعمه الكبير لـ “فيغولي” وأكد أنه بحاجة ماسة للجزائري هذا الموسم.

فهدف الفريق هو تحقيق البطولة التركية ولهذا السبب فإن بحاجة لركائز الفريق،كما أن “سوسو” قدم مردودا جيدا في المباراة الأخيرة.

في نفس السياق،ابدى نجم الخضر عن سعادته الكبيرة بهذا الدعم،الذي جاء في الوقت المناسب بعد الصدام الأخير بينه وبين الإدارة.

يذكر أن “سوسو” كان قد اشتكى إدارة فريقه للفيفا من أجل الحصول على كافة مستحقاته ورفض التنازل عن نسبة معينة من راتبه.

فالنادي التركي كان قد طلب من “فيغولي” أن يخفض راتبه بسبب الأزمة الإقتصادية التي يمر بها النادي بسبب فيروس كورونا.