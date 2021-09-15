“الإمبراطور” يزيد حالة القلق على فيغولي

زاد فاتح تيريم، مدرب نادي غالاتاساراي، من حدة القلق بخصوص وضعية الدولي الجزائري، سفيان فيغولي، بعد الإصابة التي تعرض لها بعد مُشاركته رفقة المنتخب الوطني، خلال التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 والتي ستُقام في قطر.

وتحدث “الإمبراطور” بخصوص متوسط الميدان المُخضرم قائلا :”للأسف لن نكون قادرين على الإعتماد على العديد من لاعبينا الأساسيين، على غرار سفيان فيغولي المُصاب”.

وأضاف :”لا أعتقد بأنه سيكون جاهزا من هنا الى غاية يوم الخميس ومُلاقاة لازيو روما، بمناسبة الأوروبا ليغ، وسيكون بحاجة لفترة نقاهة قبل العودة لأجواء المُنافسة الرسمية”.

وكان “سوسو” قد برز بشكل لافت رفقة الخضر، خلال مواجهة بوركينافاسو، حيث سجل هدفا جميلا، قبل أن يُصاب ويغادر الملعب مُبكرا تاركا فراغا رهيبا، لم يكن بديله قادرا على ملئه.