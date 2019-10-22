“الإمبراطور” يصدم “فيغولي” في مباراة الموسم

أبعد مرة آخرى المدرب “فاتح تيريم” النجم الدولي الجزائري “سفيان فيغولي” عن التشكيلة الأساسية لفريقه “غلطة سراي” التركي.

وذلك بمناسبة مواجهة الضيف “ريال مدريد” الإسباني بداية من الساعة ال20:00 لحساب الجولة ال3 من دور المجموعات لمنافسة دوري أبطال أوروبا.

إبقاء “سوسو” على مقاعد البدلاء في مواجهة الفريق الملكي يؤكد مرة آخرى أنه لايدخل في مخططات مُدربه التركي مؤخرا.

وتُعتبر مواجهة الميرينغي هامة في سباق التأهل للدور الثمن النهائي ماقد يجعل “فيغولي” يخرج عن صمته ويُعبر عن غضبه في الأيام القادمة.