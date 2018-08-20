الإمبراطور يصدم “فيغولي” ويدفعه للرحيل !!

أكد “فاتح تيريم” مدرب “غلطة سراي” التركي أنه هناك بعض الأسماء ستغادر الفريق في آخر 10 ايام من الميركاتو، وألمح أن “فيغولي” قد يكون أحد المغادرين.

وقال “تيريم” في ندوة صحفية عقب فوز فريقه يوم أمس الأحد: “10 ايام فقط قبل نهاية الميركاتو، سنطلب من البعض البحث عن أندية من أجل اللعب لها”.

وأضاف: “نحن بحاجة لبعض التعزيزات خاصة في الشق الهجومي، سنرى ماذا سيحدث في آخر أيام الميركاتو”.

وتأتي هذه التصريحات لتؤكد أن “فيغولي” يعيش أوقات صعبة والنادي يريد التخلص منه بطريقة أو بأخرى كونه يتلقى أغلى راتب في الفريق.