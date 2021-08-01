الإمبراطور يصدم “فيغولي” ويضعه أمام الأمر الواقع !

كشفت مصادر صحفية تركية، أن “فاتح تيريم” مدرب “غلطة سراي“، قد أبلغ النجم الجزائري “سفيان فيغولي” أنه لن يكون ضمن قائمة الفريق في الموسم الجديد، وأنه لن يعتمد عليه.

وأكدت ذات المصادر، أن إدارة “غلطة سراي” طالبت المدرب “تيريم” بعدم الاعتماد على “فيغولي” وذلك من أجل الضغط عليه للرحيل عن أسوار “السيم بوم”، وهو الذي لا يزال مبتقي في عقده سنة واحدة.

كما أن لدى “سوسو” العديد من العروض أبرزها من نادي “اولمبياكوس” اليوناني، غير أن النجم الجزائري يريد البقاء في صفوف “غلطة سراي” أو الحصول على كافة مستحقاته قبل الرحيل عن الفريق التركي.