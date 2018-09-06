“الإمبراطور” يمنح “فيغولي” فرصته الأخيرة !

كشفت المصادر الصحفية التركية، أن “فاتح تيريم” مدرب “غلطة سراي” سيمنح الجزائري “سفيان فيغولي” فرصته الأخيرة في الفريق التركي.

وأكدت ذات المصادر، أن المدرب “التركي” سيعول على “سوسو” في المباريات المقبلة للفريق خاصة بعد تدني مستوى اللاعبين الأساسين، وبعد الخسارة القاسية التي مني بها على يد “طرابزون سبور” أين انهزم برباعية نظيفة.

يذكر أن “الإمبراطور” قرر استبعاد النجم الجزائري وعدم الاعتماد عليه لدفعه للخروج في الميركاتو الصيفي لكن كل محاولات المدرب وإدارة النادي باءت بالفشل وفيغولي سيواصل مع غلطة سراي موسما آخرا على الأقل.