“الإمبراطور” ينتظر عودة “فيغولي” قبل الداربي !

كشفت مصادر صحفية “تركية”، أن المدرب “فاتح تيريم” ينتظر عودة “فيغولي” للفريق على أحر من الجمر.

وأكدت ذات المصادر، أن “فيغولي” كان يمنح المدرب العديد من الحلول فوق أرضية الميدان كما أنه ركيزة أساسية.

ومن المحتمل أن تكون عودة “سوسو” للتدريبات الجماعية اليوم الخميس، بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها.

غير أن الطاقم الطبي لـ “غلطة سراي” أكد في العديد من المناسبات أنه لن يغامر بـ “فيغولي” وعودته لن تكون سوى عندما يصبح لائقا 100%.

هذا ويريد المدرب “تيريم” أن يكون “فيغولي” جاهزا لموقعة الداربي أمام “فينربخشة” بعد غد السبت.